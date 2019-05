Campioni italiani Lisa Fiore e Mattia Spalletta: ora la nazionale

Belle soddisfazioni per Lisa Fiore e Mattia Spalletta, due giovani allievi vastesi della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma.

Sabato 4 maggio a Rimini hanno partecipato e vinto al Campionato Italiano Assoluti 2019 della F.I.KB.M.S. (Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate, Sambo) nella specialità Kick Light.

Dopo le qualificazioni sia nelle fasi interregionali che in quelle nazionali, Lisa Fiore e Mattia Spalletta si sono aggiudicati nella loro categoria il piazzamento di primi classificati, conquistando la medaglia d’oro nella competizione e garantendosi l’ammissione alla squadra nazionale azzurra.

Il maestro De Palma, coordinatore della Scuola con la sedi di Vasto, Termoli e Petacciato, si dice fiero ed orgoglioso dei risultati dei suoi allievi, apparsi preparati, determinati, maturi e vincenti, dando il massimo per l’obiettivo più ambito.

Lisa Fiore ha messo in mostra tecnica e concentrazione, riuscendo ad imporsi in modo netto sulle sue avversarie ed è riuscita a conquistare il prestigioso titolo per il terzo anno consecutivo.

Mattia Spalletta, dopo essersi aggiudicato il torneo regionale e 2 interregionali, si è imposto anche nel Criterium e nel Campionato Italiano Assoluto ottenendo di diritto la vittoria per la non presenza dell’avversario.

Ora per entrambi ci sarà un raduno nazionale in vista della formazione della squadra italiana che sarà impegnata nel Campionato Europeo in Turchia a fine agosto.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e professionalità”, conclude il maestro De Palma.