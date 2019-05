Cinosi e Cornacchia vincono la 3° edizione del Campionato Regionale di Duathlon Olimpico Mbt

La pioggia incessante di ieri pomeriggio, 5 maggio, non ha piegato gli animi degli organizzatori e dei partecipanti al 3° ‘Trofeo Città del Vasto’ del Campionato Regionale di Duathlon Olimpico Mbt.

Si è trattato di uno dei quattro eventi in programma per ‘Aspettando il Giro’ in vista della tanto attesa Tappa del Giro d'Italia che si svolgerà il 17 maggio con partenza da Vasto e arrivo a L' Aquila.

A tagliare per primo il traguardo è stato Gianpietro Cinosi della Asd Pro Life Chittien Team che ha vinto con un tempo di circa 54.37.172 minuti, dopo di lui, piazzandosi in seconda posizione, è stato Bruno Martelli della Funtional Fit con 55.12.672 e terzo in classifica si è distinto Alessandro Celi della Bike 99 con 55.20.675.

“Oggi – ha commentato Gianluca Pagano - ci sono una cinquantina di iscritti su un percorso che prevede 3 giri a piedi, 4 in mountain bike e un giro podistico finale. Il primo ha vinto con un distacco di un minuto e mezzo, quindi ha fatto la gara praticamente in solitaria, Il secondo è arrivato con un buon piazzamento anche se non poteva fare di meglio dato il tipo di gara per cui bisogna essere molto forti e abituati a certi tipi di percorsi. Certamente non ha aiutato una situazione meteorologica alquanto proibitiva come questa, vista la pioggia e il freddo che rendono l’asfalto bagnato. Si scivolava e ci sono state numerose cadute”.

Si sono distinte anche le donne, primo posto per Maria Grazia Cornacchia dell' Asd Maniga Paracycling Team 1.06.55, secondo per Giovanna Sorgini 1.03.21 nell’individuale, terza Maria Di Giovanni della Maiella Triathlon con 1.10.27.

Cinque le associazioni, inoltre, cui si deve la riuscita dell’appuntamento, quali il Velo Club Ortona, il Ciclo Club Vasto, Vastese Inn Bike, Abruzzo in Bike e Audax Team Vasto.

“Grazie a tutti i volontari – ha detto Andrea Gileno - che hanno gestito il percorso, alla Polizia Municipale, in particolare al comandante Del Moro e alle forze dell’ordine. Un grazie di cuore va a Bruno Fantini, Nando Miscione, Rocco Menna e Gianluca Pagano, oltre che all’amministrazione comunale, e a tutto lo staff che mi è stato dietro nell'organizzazione, ma anche nei pericoli e nelle avversità che ci aspettavano nelle varie traverse, a causa della condizione climatica. Il pericolo più grande non era alla Villa Comunale come molti potrebbero pensare e dove ci sono sterrato e fango, ma nella parte della pavimentazione e dell’asfalto che era particolarmente scivoloso. In particolar modo la parte della salita della Loggia Amblingh dove ho visto anche una caduta davanti, perché dovevi andare adagio e non riuscivi a controllare quella che era quella che era la velocità giusta per la competizione e l'attenzione tra i pericoli. Qualche scivolotto di più c'è stato ma spero nulla di grave. Resta il fatto che comunque in ogni condizione è stata una gara competitiva e come tale i nostri atleti l’hanno affrontata nonostante le difficoltà”.

Prossimo appuntamento DOMENICA 12 Maggio con il Cicloraduno – 1° Trofeo AVIS, con un percorso di 60 Km.