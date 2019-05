'Partita del Cuore' all'Aragona, vince la solidarietà

Ha vinto la solidarietà, a favore dell'Anffas di Vasto, a sostegno del progetto 'SportAbilità' nella ‘Partita del Cuore‘ andata in scena sabato pomeriggio sul rettangolo verde dello Stadio Aragona.

Protagonisti, con ricavato devoluto a beneficio della sezione locale dell’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità intellettiva e/o relazionale presieduta da Paola Mucciconi, la squadra dell’ItalianAttori ed il Team Vasport.

Una menzione speciale per l’ItalianAttori, il gruppo capitanato dal direttore sportivo Paolo Romano (‘Un posto al sole’ e ‘Mentre ero via’ tra le altre sue apparizioni in tv) che ha aggiunto un altro significativo tassello al suo corposo ‘curriculum’ di eventi un po’ dappertutto per lo Stivale, tutti caratterizzati da una partecipazione gratuita in puro stile altruistico e solidale. E, ancora, il grazie al Comune di Vasto (presenti il sindaco Menna ed alcuni assessori), alla Vastese Calcio, all’agenzia Cquadro (con l’impegno di Michele Cappa, Giulio Cieri e Michele Gianico), proprietaria del sito Vasport.it promotrice dell’appuntamento, all’attrice vastese Maria Chiara Centorami (assente per un tour teatrale in Sicilia, ma presente con il suo gruppo di piccoli attori del gruppo ‘Giochiamo a fare teatro’), all’Assovasto, al Csi Lanciano per la disponibilità degli arbitri (José Ramundo, Massimiliano Farfallini e Giampiero Lascelanda), a Federico Perrotta, speaker e animatore a bordo campo, prima, durante e dopo il match, e a quanti hanno permesso si realizzasse questa bella giornata di sport e sociale.

La sfida, per la cronaca, è terminata sul punteggio di 7-2 a favore dell’ItalianAttori (con reti del team locale a firma del presidente della Vastese Franco Bolami e di Fiorenzo D’Ainzara), ma hanno vinto tutti i protagonisti, sull’erba e sugli spalti dell’Aragona, specialmente i ragazzi dell’Anffas.

A concludere l’evento le premiazioni di rito e le già citate foto scattate a iosa, con i vari Enzo Decaro, Matteo Branciamore de ‘I Cesaroni‘ ed il mitico ‘Capitan Findus’ Riccardo Acerbi tra i più ricercati, assieme alla ‘madrina‘ Daniela Virgilio, giovane attrice vista, tra l’altro, in ‘Romanzo Criminale’. Applausi per tutti!

Le squadre scese in campo.

ItalianAttori: Manuel Ferrarini, Paolo Romano, Niccolò Senni, Vincenzo De Michele, Fabrizio Nevola, Enrico Tubertini, Enzo Decaro, Emiliano Ragno, Antonio Serrano, Gilles Rocca, Alessio Chiodini, Matteo Branciamore, Giacomo Bottoni, Riccardo Acerbi, Marco Vivio, Ermenegildo Marciante, Matteo Nicoletta.

Team Vasport: Remo Grassi, Luca Mastrangelo, Alessio Giancristofaro, Carlo Gaeta, Vincenzo Menna, Manuele Marcovecchio, Vittorio Gaspari, Antonio De Santis, Franco Bolami, Massimo Baiocco, Fiorenzo D’Ainzara, Gianfranco Daccò, Gianluca Castaldi, Antonio Fasanella, Francesco Pisciantelli, Leonardo Farina, Gabriele De Ceglia, Massimiliano Di Cosmo, Antonio Monteodorisio, Vincenzo Fiorillo. Allenatore Angelo Di Giulio, team manager Michele Gianico.