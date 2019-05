Iannone, caduta e infortunio a Jerez: niente qualifiche e gara a rischio

Non c’è pace per Andrea Iannone. Quella che finora si è rivelata, come da previsioni, una stagione tutta in salita, si è arricchita di un altro episodio negativo. Pochi minuti dopo l’inizio delle libere 4, il vastese ha perso il controllo della sua Aprilia ed è scivolato a gran velocità in curva 11, rotolando nella sabbia.

Nonostante l'impatto, Iannone inizialmente sembrava essersi ripreso, ma il dolore poi è stato tale da richiedere di essere trasportato prima in barella fino ai box e poi a braccia dal padre Regalino e dal fratello Angelo fino in clinica mobile. Il pilota, di conseguenza, non ha potuto partecipare alle qualifiche ufficiali, dove avrebbe dovuto migliorare il 17esimo tempo del venerdì.

Queste le parole del team manager Aprilia Fausto Gresini: "Gli fa tanto male la caviglia, non riesce ad appoggiarla. Andrà in clinica per fare ulteriori controlli, gli faranno una lastra. Gli è partita la moto e non è riuscito a controllarla, è caduto male".

Delle sue condizioni ha poi parlato il responsabile della clinica mobile, il dottor Michele Zasa: "Ha subito un trauma alla caviglia sinistra, ma le radiografie sono negative, non ci sono fratture. Dovrà fare una tac in ospedale a Jerez, perché sente parecchio dolore ed è strano per lui. Con una maggiore risoluzione potremo vedere se ci sono microfratture o altre lesioni".

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. Se dovesse prendere parte alla gara, la prima europea della stagione, Iannone partirebbe dall’ultima fila.