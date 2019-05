Sabato all'Aragona la 'Partita del Cuore' con l'ItalianAttori

E' in programma nel pomeriggio di sabato 4 maggio, con fischio d'inizio alle ore 17.30 allo Stadio Aragona di Vasto, la 'Partita del Cuore' tra la squadra ItalianAttori ed il Team Vasport.

Il ricavato sarà devoluto alla sezione di Vasto dell’Anffas Onlus, associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, a sostegno del progetto del Ministero delle Pari Opportunità 'SportAbilità'.

La squadra ItalianAttori sarà ricevuta alle 12 dalle autorità cittadine e dai responsabili dell'Assovasto e dell'Anffas Vasto presso la sede di Assovasto in corso Mazzini. Saranno i rappresentanti di Cquadro, organizzatore locale, a spiegare tutti i dettagli dell'evento. L’invito è aperto ai rappresentanti della stampa e a chi vorrà esserci.

LE DUE SQUADRE

ItalianAttori: Niccolò Senni, Vincenzo De Michele, Fabrizio Nevola, Manuel Ferrarini, Enrico Tubertini, Paolo Romano, Enzo De Caro, Emiliano Ragno, Antonio Serrano, Gilles Rocca, Alessio Chiodini, Matteo Branciamore, Giacomo Bottoni, Riccardo Acerbi, Marco Vivio, Jonis Bashir, Matteo Nicoletta.



Team Vasport: Remo Grassi, Luca Mastrangelo, Alessio Giancristofaro, Carlo Gaeta, Vincenzo Menna, Manuele Marcovecchio, Vittorio Gaspari, Antonio De Santis, Franco Bolami, Massimo Baiocco, Fiorenzo D’Ainzara, Gianfranco D’Accò, Gianluca Castaldi, Antonio Fasanella, Francesco Pisciantelli, Leonardo Farina, Gabriele De Ceglia, Massimiliano Di Cosmo, Giuseppe Pignatelli, Paride Cinalli. Allenatore Angelo Di Giulio, team manager Michele Giannico.



Al termine della partita la ItalianAttori si sposterà presso il ristorante Il Panfilo di San Salvo Marina per una cena aperta a tutti. I posti, per ovvi motivi logistici non potranno superare le 200 unità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: +39 328 212 5214 (Anffas Vasto).



"Vogliamo ringraziare - si legge in una nota dell'Anffas - il Comune di Vasto per la partecipazione e il sostegno, la squadra ItalianAttori per la grande disponibilità, la società Cquadro, proprietaria del sito di informazione sportiva Vasport.it, che ha promosso e organizzato questo importante evento, Maria Chiara Centorami, brava attrice vastese, la Vastese Calcio ed il presidente Franco Bolami ed il CSI Lanciano per la disponibilità arbitrale. L’invito a partecipare è rivolto a tutti per una giornata gioiosa ed una giusta causa".