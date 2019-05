Oltre 100 bambini in bici a Vasto Marina, ‘Aspettando il Giro’

Circa 100 i bambini che ieri 1° Maggio hanno preso parte a ‘Bimbi & Bici, più sani e più felici’, l’evento che ha avuto luogo presso il Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

Organizzato dalle associazioni del territorio sempre in prima linea sul fronte della sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, quali il Velo Club Ortona, la Vastese Inn Bike, il Ciclo Club Vasto, l’Audax TeaM Vasto, l’Abruzzo Inn Bike, la Federazione Ciclistica Italiana, in coordinamento con il Comune di Vasto, l’appuntamento fa parte delle iniziative di “Aspettando il Giro”, in vista della tanto attesa Tappa n.7 Vasto – L’Aquila del 17 maggio.

“Il numero delle adesioni, circa una cinquantina di non tesserati cui deve aggiungersi più o meno la stessa cifra di quelli che appartengono già alle nostre associazioni, è andata oltre le aspettative, forse anche grazie al tempo che tutto sommato ci sta accontentando”, questo il commento di Nicola Jasci (Vastese Inn Bike) a inizio mattinata, prima che i bambini cominciassero a cimentarsi su percorsi ad hoc, sistemati e gestiti dalla Scuola di Ciclismo ‘Moreno Di Biase’.

Presente all’iniziativa il presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone: “in Abruzzo sono in crescita le scuole di ciclismo, in linea con il progetto che la Federazione porta avanti già da qualche anno. Siamo una delle regioni che ci lavora di più e siamo riusciti a riportare il ciclismo a L'Aquila, a Sulmona, a Teramo, in tantissimi posti dove c'erano problemi. Ciò è stato possibile grazie al lavoro che si fa nelle scuole per opera del MIUR e del CONI, sia per invogliare i ragazzi al ciclismo agonistico, ma soprattutto per sensibilizzarli alla sicurezza stradale e per promuovere la mobilità sostenibile”.

Una giornata, quindi, per insegnare ai bambini l’uso consapevole della bicicletta, oltre che ad amarla e a fare sport all’aria aperta: “la Federazione – ha aggiunto Marrone - promuove le due ruote come mezzo di trasporto e ricreativo, cominciando dalla base, dai ragazzi. Le nostre scuole di ciclismo interagiscono molto con il territorio, come sta accadendo questa mattina impegnando i bambini in percorsi preparati proprio per mettere alla prova le loro abilità ciclistiche. Non è detto infatti che tutti abbiano dimestichezza con il mezzo ed è su questo che si deve lavorare. La nostra società è diventata un po' troppo sedentaria. Quando ero giovane l'attività motoria in bici era quasi spontanea, adesso bisogna portare i ragazzi apposta per farla”.

Inevitabile il riferimento da parte del presidente sulle potenzialità cittadine e sul progetto, non ancora concluso, della Via Verde della Costa dei Trabocchi: “il problema oggi è la sicurezza stradale, perché le piste ciclabili sono poche e si ha difficoltà ad andare in giro in città, figuriamoci per i bambini. Ci sono dei bei progetti di vari comuni cui ispirarsi e so che anche l’amministrazione di Vasto ne sta portando avanti qualcuno, anche se creare delle nuove piste, interrompendo uno status quo, spesso viene avversato dai residenti e dai commercianti, salvo dopo rendersi conto che quello che è stato fatto ha portato dei miglioramenti”.

La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti presso il Lido Fernando.

Presenti gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna, il consigliere Marco Marra e le dirigenti scolastiche Concetta Delle Donne e Maria Pia Di Carlo.