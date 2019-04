La Pallacanestro Recanati prossima avversaria della Vasto Basket nei play off

Nella semifinale dei play off sarà la Pallacanestro Recanati l'avversaria della Generazione Vincente Vasto Basket.

La compagine marchigiana ha avuto la meglio ai quarti sul Nuovo Basket Aquilano e sarà dunque il prossimo ostacolo sulla strada dei biancorossi di coach Giovanni Gesmundo verso il salto di categoria in C Gold.

Prima partita della serie domenica 5 maggio, con palla a due alle ore 19, al PalaBCC di via dei Conti Ricci.

"Non vediamo l’ora di scendere in campo. Inseguiamo un sogno", dicono in seno al club del presidente Giancarlo Spadaccini.