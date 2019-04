Sport & Natura: spettacolo a Punta Penna-Punta Aderci per il 'Trail dei Trabocchi'

Sport & Natura di nuovo a braccetto ed altra edizione di successo, la quinta, per il “Trail dei Trabocchi” organizzato nell'ultima domenica del mese di aprile dalla Podistica Vasto nel paesaggio della riserva naturale di Punta Aderci, con partenza e arrivo fissati sulla spiaggia di Punta Penna.

Gara dal percorso di 12 chilometri che i numerosi partecipanti hanno affrontato attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'area protetta vastese, con scorci panoramici davvero mozzafiato.

A vincere la quinta edizione sono stati in campo maschile Alessio Giancola e nel femminile Morena Di Benedetto.

Grande la soddisfazione della Podistica Vasto: “Un’altra scommessa vinta - dice in merito Antonia Falasca, presidente del sodalizio - per una manifestazione che ci dà ogni anno grandi soddisfazioni. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione a partire dagli sponsor, alla Cogecstre e all’amministrazione comunale”.