Sfida decisiva all'Aragona: Vastese a caccia di punti-salvezza contro l'Avezzano

Posta pesante in palio nella sfida che oggi pomeriggio (ore 15) mette di fronte, allo Stadio Aragona, la Vastese e l'Avezzano.

Va a caccia di punti decisivi in chiave salvezza la squadra di mister Aldo Papagni, al cospetto della compagine marsicana allenata dall'ex Gianluca Colavitto.

Una vittoria vorrebbe dire compiere un passo fondamentale, forse decisivo, per la sicurezza della permanenza in D, attendendo anche notizie dagli altri campi, ed in particolare da quelli di Notaresco, dove di scena il Giulianova, e Jesi, dove impegnato il Forlì.

Per la partita odierna l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha predisposto una serie di disposizioni in tema di sicurezza che vanno da un numero ridotto di biglietti (70) riservati ai tifosi dell’Avezzano alla chiusura del settore distinti, di fianco proprio alla curva destinata ai tifosi biancoverdi. Per tifosi della vastese saranno invece disponibili i biglietti di Curva d’Avalos e Tribuna centrale (prezzi 5 e 12 euro) che potranno essere acquistati al botteghino di via San Michele nel pomeriggio ed in mattinata (dalle 10,30 alle 12,30) anche alla Sala Stampa dell'Aragona (ingresso lato Bar Pierrò) previa presentazione di un documento d’identità.

Per la squadra da schierare inizialmente in campo Papagni ha alcuni dubbi, considerate le assenze per squalifica di Iarocci in difesa e Palestini a centrocampo. Di sicuro titolare in attacco ci sarà il bomber Vito Leonetti, autore di una tripletta nell'ultima partita pareggiata dai biancorossi (3-3) a Castelfidardo.