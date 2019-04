Biglietti in prevendita per la sfida Vastese-Avezzano all'Aragona

Biglietti in prevendita per la sfida Vastese-Avezzano del 28 aprile all'Aragona.

Sabato mattina, dalle 11 alle 13, e domenica mattina, dalle 10,30 alle 12,30, vendita programmata presso la Sala Stampa dello Stadio (ingresso via San Michele-lato Bar Pierrò).

Domenica, dal primo pomeriggio, sarà poi aperto il botteghino di via San Michele (per tifosi e sportivi di casa). Resterà chiuso il botteghino di via Tobruk considerando la limitazione a 70 biglietti (da vendere a cura dell'Avezzano Calcio fino a sabato sera) per i tifosi ospiti.

Necessaria, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, la presentazione di un documento di identità all'atto di acquisto (prezzi 5 euro Curva d'Avalos e 12 euro Tribune).

Posta in palio rilevante, in chiave salvezza, nella sfida dei biancorossi di mister Aldo Papagni con i marsicani adesso allenati dall'ex Gianluca Colavitto. La Vastese andrà a caccia di punti essenziali per l'obiettivo permanenza in Serie D.