Vastese-Avezzano, disposizioni per la partita di domenica: 70 i biglietti per i tifosi ospiti

Serie di disposizioni, da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in vista di Vastese-Avezzano, partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie D girone F in programma domenica 28 aprile (alle 15) allo Stadio Aragona.

Limitato a 70 il numero di biglietti per i tifosi ospiti (nominativi), in Curva Tobruk, con tagliandi da vendere esclusivamente presso la segreteria dell’Avezzano Calcio allo Stadio dei Marsi entro le ore 19 di sabato 26 aprile (costo 10 euro).

Per tifosi e sportivi locali i biglietti di Curva d’Avalos e Tribuna centrale (prezzi 5 e 12 euro) potranno essere acquistati ai botteghini di via San Michele anche domenica previa presentazione di un documento d’identità. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica verràchiuso il settore distinti di fianco la Curva Tobruk.