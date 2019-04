Pari oltre il 90': la Vastese deve ancora lottare per la salvezza

Un gol al primo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara evita alla Vastese una pesantissima sconfitta sul campo del fanalino di coda, oggi ufficialmente retrocesso, Castelfidardo.

Finale 3-3 in terra marchigiana, con tripletta di Vito Leonetti per i biancorossi di mister Papagni.

Gara in salita per Del Duca e compagni, sotto 2-0 per effetto delle reti messe a segno entrambe da Calabrese (la prima su rigore), al 19' ed al 39'. Poi Leonetti, al 41', per il 2-1 con cui le squadre sono andate all'intervallo. Nella ripresa Vastese in 10 per l'espulsione di Palestini (entrato al posto di Palumbo) ed altro rigore per i padroni di casa, a segno con Granado al 28'. Anche i marchigiani in 10 e poi rigore per i biancorossi con Leonetti che, al 32', sigla il 3-2. Finale intenso, palo di Fiore (subentrato a Shiba), altre occasioni per i vastesi e gol del definitivo 3-3 oltre il 90' ancora con Leonetti.

Ora nella zona bassa della classifica: Vastese a 42, Real Giulianova a 40, Forlì 39, Avezzano 36, Olympia Agnonese 35, Isernia 34, Santarcangelo 33 e Castelfidardo (retrocesso) 27. Il distacco sulla zona play out si è ridotto da 5 a 3 punti.

Partita decisiva per i biancorossi domenica 27 aprile contro l'Avezzano all'Aragona. Per la salvezza c'è ancora da lottare.

La formazione iniziale schierata da Papagni (5-3-2): Patania; De Meio, Sbardella, Del Duca, Iarocci, Russo G.; Palumbo, Capellupo, Di Giacomo, Leonetti, Shiba.