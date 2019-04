Sfida delicata e fondamentale, la Vastese cerca punti-salvezza a Castelfidardo

Si gioca al giovedì, in vista della Pasqua, ed il girone F di Serie D propone la giornata numero 36 del suo lungo calendario, la terzultima del torneo.

La Vastese va a caccia di importanti punti-salvezza nella sfida in programma oggi pomeriggio (alle 15) a Castelfidardo, nella 'tana' del fanalino di coda del torneo, virtualmente, ma non ancora matematicamente, retrocesso. Gara delicata e fondamentale per i biancorossi di mister Aldo Papagni che, smaltite le polemiche per la sconfitta casalinga di domenica scorsa con la capolista Cesena all'Aragona, dovranno mettere in campo tanto impegno, determinazione, carattere e forza di volontà per centrare il risultato pieno.

Queste le partite in programma: Avezzano-Campobasso, Castelfidardo-Vastese, Forlì-Santarcangelo, Francavilla-Jesina, Matelica-Savignaese, Agnonese-Pineto, Giulianova-Montegiorgio, Notaresco-Cesena, Sammaurese-Isernia, Sangiustese-Recanatese.

Per la formazione da schierare dal primo minuto Papagni potrebbe cambiare qualcosa nel suo undici, con il probabile rilancio di Leonetti in attacco.