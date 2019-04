Marco Palmer sale sul podio al Trofeo Italia di kickboxing a Genzano di Roma

Sale sul podio il giovane atleta vastese Marco Palmer, della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, al Trofeo Italia 2019 di kickboxing di scena nel fine settimana a Genzano di Roma, tappa finale del Campionato nazionale Assoluto, organizzato dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo.

Palmer ha conquistato la medaglia di bronzo nel Low Kick (2^ serie) categoria – 60 Kg Seniores.

Un risultato che dà soddisfazione al ragazzo ed al maestro De Palma, coordinatore della Scuola con le sedi di Vasto, Termoli e Petacciato che sottolinea pure le non perfette condizioni fisiche dell'atleta, condizionato da alcuni malanni e con un problema al ginocchio determinato da un colpo di un avversario in gara che lo ha indubbiamente penalizzato.

Prossime gare in calendario il 27 e 28 aprile a Broccostella, in provincia di Frosinone, per una competizione di sanda. “Bisogna impegnarsi e crescere per diventare sempre più forti ce la metteremo tutta per migliorare sempre“, conclude il maestro De Palma.