'Pedalata in Rosa' per le vie della città: mercoledì l'appuntamento

E' in programma mercoledì 17 aprile l'iniziativa ‘Pedalata in Rosa‘, organizzata dal Team Audax Vasto in collaborazione con il Comune di Vasto, la Vastese Inn Bike, l’Abruzzo Inn Bike, il Ciclo Club Vasto ed il Veloclub Ortona.

Si terrà una passeggiata in bici per le vie della città, con partenza alle ore 17 fissata dai promotori in piazza Lucio Valerio Pudente, al cospetto di Palazzo d’Avalos (ritrovo ed iscrizioni a partire dalle 16).

Il percorso cittadino, di complessivi 6,5 chilometri, è aperto a partecipanti con 10 anni di età almeno. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto ed il casco è obbligatorio per tutti.

In serata, nell’area del centro storico, è prevista l’accensione delle luminarie ‘in rosa’.

L'evento è proposto nell'ambito del calendario di appuntamenti approntato in vista della settima tappa del Giro d'Italia Vasto-L'Aquila in programma il prossimo 17 maggio.