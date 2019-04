Iannone delude anche in Texas: domani scatterà dalla diciassettesima posizione

Andrea Iannone scatterà dalla diciassettesima posizione della griglia del Gran Premio delle Americhe. Dopo l’ultimo posto ottenuto sia nelle qualifiche sia nella gara della scorsa tappa argentina, il pilota di Vasto ha deluso anche ad Austin (Texas), dove domani sarà chiamato di nuovo a una prestazione di rimonta.

Iannone aveva faticato anche nella prima giornata di prove, chiusa in diciottesima posizione. “Il maniaco” si era piazzato a due secondi dalla vetta e soprattutto era risultato un secondo più lento del compagno Aleix Espargaro. Oggi invece niente FP3 per i piloti, costretti a rimanere ai box a causa del maltempo e a tornare a correre soltanto nelle FP4 precedenti le Q1. È un vero peccato vedere annaspare in questa maniera il vastese, soprattutto su una pista dove fino all’anno scorso poteva lottare per ben altri traguardi: nell’ultimo gran premio texano si era infatti piazzato terzo. Domani alle ore 21 italiane si spegneranno i semafori verdi: se Iannone riuscirà finalmente ad avvicinarsi alla top ten, si potrà quasi gridare al successo.