"Tutti allo stadio!": l'appello dei tifosi biancorossi in vista di Vastese-Cesena

Appello dei tifosi biancorossi in vista della sfida Vastese-Cesena del 14 aprile all'Aragona: “Domenica non si sta a casa, domenica difendi la tua città, difendi i tuoi colori, difendi la tua maglia, non hai scuse… Tutti allo stadio!“: è quanto si legge in un manifesto dei supporter vastesi

Gara molto attesa: saranno in gran numero anche i sostenitori ospiti, che verranno sistemati in Curva Tobruk e promettono una coreografia d’eccezione i tifosi della Curva d’Avalos.

Il fischio d’inizio di Vastese-Cesena è alle ore 15. I biglietti potranno essere acquistati, oltre che ai botteghini, anche in prevendita domenica mattina, dalle 10,30 alle 12,30 presso la sala stampa dell’Aragona (ingresso via San Michele-lato Bar pasticceria Pierrò).