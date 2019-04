Tutti sul podio gli atleti della Scuola di Kung Fu del maestro De Palma al Festival del Mediterraneo

Belle soddisfazioni per i brillanti risultati ottenuti domenica 7 aprile a Castel Volturno (Caserta) per la Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con gli atleti delle sedi di Vasto, Termoli e Petacciato.

Partecipazione del tutto positiva, per loro, alla prima edizione del Festival del Mediterraneo di Kung fu Sanda Acsi 2019 nella specialità del Light Sanda, gara ufficiale nazionale. Quattro gli atleti in gara, in campo maschile e femminile, tutti saliti sul podio, gestendo al meglio la competizione ed esprimendosi ad alti livelli.

I piazzamenti: primi posti per Lisa Fiore e Angelo Zucaro e terzi per Manuel Caruso e Mattia Spalletta.

“Gli incontri – dice De Palma, orgoglioso delle ottime prove offerte dai suoi allievi – sono stati tutti buoni, i miei ragazzi hanno saputo esprimersi con la carica giusta e la determinazione necessaria per vincere“.

La preparazione, nelle palestre, è già ripresa e già ci sono altre gare in vista: sabato 11 aprile Marco Palmer sarà a Genzano di Roma per il Campionato Assoluto Kickboxing Ring, poi a fine mese un appuntamento a Broccostella e nel mese di maggio a Rimini il Campionato Assoluto Kick Light con Lisa Fiore e Mattia Spalletta che cercheranno di vincere ed entrare nella Nazionale Italiana di Kick Light.

“Gli atleti – conclude De Palma – sono più che motivati a crescere e diventare sempre più forti e ce la metteranno tutta per migliorare sempre“.