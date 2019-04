Vastese-Cesena all'Aragona, biglietti in prevendita per la sfida di domenica

Cresce l'attesa per Vastese-Cesena, sfida valevaole per la 35^ giornata del campionato di Serie D girone F in programma domenica 14 aprile allo Stadio Aragona.

La squadra di mister Aldo Papagni, reduce da tre vittorie consecutive ed a caccia della sicurezza in chiave salvezza, affronterà tra le mura amiche la capolista di Angelini, impegnata nel testa a testa con il Matelica per la vittoria del torneo ed il salto in Serie C.

La società biancorossa ha disposto la prevendita dei biglietti. Sabato mattina, dalle 11 alle 13, e domenica mattina, dalle 10,30 alle 12,30, vendita programmata presso la Sala Stampa dello Stadio Aragona (ingresso via San Michele-lato Bar Pierrò). Domenica, dal primo pomeriggio, saranno poi aperti i botteghini di via San Michele (per tifosi e sportivi di casa) e via Tobruk (ospiti).

Per la 'Giornata Biancorossa' indetta dalla società non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio. I prezzi: Curva d’Avalos 7 euro; Tribune 12 euro; Curva Tobruk (settore ospiti) 10 euro.