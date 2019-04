'Giornata Biancorossa' per Vastese-Cesena all'Aragona

'Giornata Biancorossa' per la sfida Vastese-Cesena.

Domenica 14 aprile, per l'ingresso allo Stadio Aragona - ricordano dal club di via San Michele -, non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio.

I prezzi: 7 euro Curva d'Avalos; 12 euro Tribune; 10 euro Curva Tobruk (settore ospiti).

Da Cesena atteso l'arrivo di centinaia di supporter, al seguito della squadra capolista del girone F di Serie D alle prese con il testa a testa con il Matelica per il salto di categoria in Serie C (appena due punti li dividono in classifica).

Per i biancorossi di mister Aldo Papagni, rigenerati dalle tre vittorie messe in fila contro Montegiorgio, San Nicolò Notaresco e Real Giulianova, un banco di prova importante e significativo.

Il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta e tutta la dirigenza confidano in una numerosa e calorosa cornice di pubblico. E gli stessi tifosi biancorossi, con diversi appelli sui social, chiamano a raccolta sportivi e sostenitori per essere presenti in massa domenica all'Aragona.