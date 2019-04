Sorride la Vasto Basket: vinta la prima sfida play off con la Taurus Jesi

Partenza positiva per la Generazione Vincente Vasto Basket nella gara 1 degli ottavi di finale dei play off di C Silver.

I biancorossi superano al PalaBCC la Taurus Jesi, con il punteggio di 69-58, e iniziano al meglio questa serie, spostando già l'obiettivo al match di ritorno di scena sabato prossimo in terra marchigiana.

Una prova discreta quella offerta dal team di coach Giovanni Gesmundo che, seppur con alcuni elementi non al meglio, ha condotto la sfida sempre avanti nel punteggio, abile e concentrata a mettere in cascina l'importante risultato.