Vasto Basket e debutto nei play off, Spadaccini: "Vi aspettiamo al PalaBCC"

Lancia un appello in vista della prima sfida play off di domenica 7 aprile al PalaBCC (ore 19) tra Generazione Vincente Vasto Basket e Taurus Jesi il presidente del club biancorosso Giancarlo Spadaccini.

"Carissimi Vastesi, siamo arrivati al momento più importante dell’anno, quel momento che tutti aspettiamo sin dai primi giorni della costruzione di questa squadra. Ho il piacere di darvi il benvenuto ai play off che determineranno chi tra le 16 migliori squadre tra Abruzzo, Marche e Umbria saliranno nella C Gold nazionale del prossimo anno.

Tutti noi crediamo nelle potenzialità di questa squadra ma la presenza di tutti, in questo momento cosi importante, sarà fondamentale.

Nessuno può dimenticare il PalaBCC 'vestito a festa' nella scorsa serie di play off contro Chieti o ancor di più negli anni di Serie B o nella storica promozione contro Campli. Siamo certi che quelle vittorie sono arrivate anche per merito di voi concittadini che avete compreso l'importanza dell'evento e ci avete fatto sentire la vostra vicinanza.

Il motivo di questo appello è per richiamare la vostra attenzione alla partecipazione in questi play off già da domenica 7 aprile ore 19 dove in nostri ragazzi scenderenno sul 'GeVi Parquet' in occasione della Gara1 contro la Taurus Jesi. Vi chiediamo la massima partecipazione, festeggiare insieme un traguardo ha tutt’altro sapore.

Ora più che mai stringiamoci attorno alla squadra, insieme raggiungeremo gli obiettivi! Vi saluto affettuosamente. Forza Vasto".