Stagione nel vivo, domenica la prima sfida play off per la Vasto Basket

Dopo la conclusione della 'fase a orologio' ed una settimana di stop, è tempo di tornare sul parquet per la Generazione Vincente Vasto Basket che mette nel 'mirino' la prima sfida della fase play off.

"Il regolamento - si ricorda in una nota del club biancorosso - recita che la prima della C Silver Abruzzo/Molise (Vasto Basket, ndr.) se la vedrà con l'ottava del raggruppamento umbro-marchigiano. A conti fatti la classifica destina ai biancorossi la Taurus Jesi, squadra giovane con una media età pari a 24".

Il coach marchigiano Filippetti presenta tra le proprie punte di diamante il play Battagli (14.8 pt di media a referto) e l'ala piccola Bartolucci con 205 punti all'attivo a trainare un gruppo di "giovani terribili dalle belle speranze".

Sulla sponda vastese coach Giovanni Gesmundo invece, dopo i vari acciacchi fisici, spera di avere tutti gli effettivi a disposizione. L'allenatore biancorosso, dopo l'ultima partita giocata e vinta a Porto San Giorgio, ha previsto per alcune sue pedine sedute di preparazione differenziate. "Ora - si sottolinea in casa Vasto Basket - la gestione degli uomini diventa fondamentale e arrivare carichi fino alla fine è la priorità".

Infine l'appello per il pubblico, chiamato a sostenere con calore ed entusiasmo la squadra: "E' il momento cruciale, dobbiamo iniziare al meglio la serie per poi andare a replicare nel secondo round sabato 13 in terra marchigiana. Inutile dire che la 'febbre da play off' sta salendo, non vediamo l'ora che arrivi domenica. Con tutte le nostre forze, andiamo in campo per vincere! Forza Vasto!".