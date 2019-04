Podistica Vasto di scena alla 'Vivicittà' di Pescara e alla 'Ten Miles' di Rimini

Pioggia di piazzamenti da parte degli atleti della Podistica Vasto alla 36^ edizione della ‘Vivicittà‘ a Pescara, competizione che si è svolta contemporaneamente anche in altre città, sia italiane che estere, sempre sulla distanza di 10 km precisi.

Ben 2.000 i podisti che hanno invaso con la loro colorata presenza il capoluogo adriatico e tra essi Giovanni Viti, Mauro Battista, Nicolino Dario, Roberto Ialacci, Daniele Altieri, Nicola Carosella, Alessandra Bruno, Mario Catalano, Marco Piscicelli e Stefano Surianiin rappresentanza della Podistica Vasto. E a fine gara alcuni di loro sono saliti sul podio di categoria nonostante l’agguerrita concorrenza. Viti primo nella M50, Battista e la Bruno secondi rispettivamente nella M45 e F45 e Dario e Ialacci terzi nella M55 e M65.

Una presenza vastese si è registrata anche alla ‘Ten Miles‘, gara interna alla maratona di Rimini, grazie a Davide Barone che ha migliorato il suo tempo di ben 2 minuti rispetto allo scorso anno.

In casa Podistica Vasto, infine, continua a crescere l’attesa per la 5^ edizione del 'Trail dei Trabocchi' in programma il 28 aprile prossimo nell’area di Punta Penna-Punta Aderci.

Per informazioni ed iscrizioni si può cliccare sul seguente link: https://www.endu.net/it/events/eco-trail-dei-trabocchi/