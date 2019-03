Domenica mattina a tinte biancorosse al Campo San Paolo per gli Allievi Vastese Virtus

Una bella e festosa cornice biancorossa per accompagnare ed essere di ulteriore sostegno ai ragazzi del gruppo Allievi regionali Under 17 in quella che è una partita decisiva della stagione.

Sarà invaso di piccoli calciatori il Campo San Paolo, domenica mattina 31 marzo, dalle 9, nel pre gara di Vastese Virtus-River Chieti, gara di cartello della terzultima giornata del campionato abruzzese in programma alle ore 11.

Prima della classe contro seconda, con la capolista di mister Donato Anzivino, avanti di 3 punti rispetto ai teatini, decisa a conservare il primato ed a staccare il biglietto con le migliori credenziali per la successiva fase delle finali abruzzesi di categoria. Sul manto in erba sintetica del San Paolo – annunciano il presidente Massimo Giannone, il co-presidente Luigi Salvatorelli e tutta la dirigenza del settore giovanile biancorosso - i ragazzi delle varie squadre giovanili e della scuola calcio della Vastese Virtus si esibiranno in giochi e partite amichevoli e ad ogni partecipante verrà regalato un palloncino.

Una domenica di festa... tutta a tinte biancorosse.