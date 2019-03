Vastese Calcio, si punta ad allargare e rafforzare la base societaria

L'obiettivo è l'allargamento dei quadri societari: di pari passo con la conclusione della stagione attuale, va avanti l'impegno dei vertici del club biancorosso per la pianificazione della prossima.

L'altra sera riunione allargata dei dirigenti, aperta alla partecipazione di altri imprenditori della città e del territorio, segnando la strada per un auspicato ulteriore rafforzamento della base. Un nuovo ingresso nel direttivo della società verrà a breve formalizzato e sarà ufficializzato la settimana prossima nel corso di una conferenza stampa.