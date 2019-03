Vasto Basket in 'modalità play off', dal 7 aprile le sfide decisive per la promozione

Chiusa al primo posto la prima parte della stagione (ultima netta vittoria in quel di Porto San Giorgio), la Vasto Basket entra ufficialmente in "modalità play off" e già si concentra per la fase decisiva per la promozione, in un tabellone allargato che vede al suo interno formazioni abruzzesi, marchigiane, umbre e la molisana Termoli.

Prima avversaria della Generazione Vincente Vasto Basket di coach Giovanni Gesmundo sarà la Taurus Basket Jesi, ottava classificata del girone Umbria-Marche. Gara1 è fissata al 7 aprile al PalaBCC, gara2 il 14 a Jesi e l'eventuale gara3 il 21 aprile sempre al PalaBCC.