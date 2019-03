'Criterium 2019' a Rimini, vincono Lisa Fiore e Mattia Spalletta

Buoni risultati per gli allievi della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma al Criterium 2019 di Rimini della F.I.KB.M.S.(Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate), nella specialità Kick Light, prima tappa nazionale del 2019, dopo le gare di qualificazione nelle fasi regionali e interregionali.

Staccano il biglietto per i prossimi Campionati Assoluti di Kick Light, vincendo le rispettive gare nelle quali erano impegnati, i giovani atleti Lisa Fiore e Mattia Spalletta. Lisa Fiore ha vinto nella categoria Juniores–50 Kg, mentre Mattia Spalletta in quella Juniores–89 Kg.

Altri risultati da segnalare per gli atleti abruzzesi e molisani delle sedi di Vasto, Petacciato e Termoli della Scuola del maestro De Palma sono i quinti posti ottenuti da Rebecca Coppa, Pietro Celano, Manuel Caruso, Alessio Coppa e Michele Foia.

De Palma si dice soddisfatto delle prove dei suoi ragazzi. Tutti hanno dimostrato spirito di sacrificio e voglia di fare bene, motivati ad ottenere risultati di valore in un contesto nazionale sicuramente difficile ed impegnativo. La preparazione, ora, riprende con gli allenamenti in palestra, nell’obiettivo di farsi trovare pronti e determinati in vista dei prossimi appuntamenti, locali e nazionali.