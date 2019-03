Applausi e commozione nel ricordo di Linda Ialacci

Carico di emozione e commozione il prepartita di Generazione Vincente Vasto Basket-Teramo a Spicchi al PalaBCC, per la fase a orologio del campionato di Serie C Silver di pallacanestro con il ricordo e l'omaggio a Linda Ialacci, allenatrice vastese prematuramente scomparsa.

‘Non saremo mai soli. Ciao Linda‘ è scritto sullo striscione portato dai piccoli cestisti del settore giovanile, che Linda guidava con impegno e vera passione. E poi il minuto di raccoglimento osservato, per decisione della Fip, come su tutti i campi d'Abruzzo, i fiori, la foto di gruppo dei ragazzi e dei dirigenti, gli applausi del pubblico e le lacrime.

Sul parquet la sfida è a seguire subito difficile per i biancorossi di casa. Giocano meglio i teramani e, alla fine, s'impongono con il punteggio di 70-86, facendo registrare la seconda battuta d'arresto consecutiva in casa Vasto Basket dopo quella scorsa di Chieti.