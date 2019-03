Brillano gli allievi della Scuola del maestro De Palma al 17° Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semisanda

Di scena a Termoli, lo scorso fine settimana al PalaSabetta, il 17° Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semisanda – Gara di Forme Tradizionali - 14° Memorial Massimo De Palma.

L’evento, autorizzato dall’Ente di Promozione sportiva MSP, curato e organizzato dal maestro Carmine De Palma, collaboratore nel Settore Kung Fu e tecnico nazionale e responsabile della Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, ha visto la partecipazione di atleti giunti da 7 regioni (Molise, Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Marche e Umbria), per un totale di circa 400 nei due giorni. Presente all’appuntamento il presidente nazionale MSP Gian Francesco Lupattelli che ha voluto ricordare Massimo De Palma, un grande atleta e amico con il quale molti hanno studiato e condiviso tante esperienze nell’ambito marziale e nella vita.

Il maestro De Palma è stato affiancato dagli istruttori Ivan Vincenzi, Andrea Ragni, Saverio Lacerenza, Roberto Di Lena, Antonio Vaini, Paolo Santoro e Massimo Cacchione. La manifestazione è iniziata con la suggestiva cerimonia di apertura durante la quale sono stati salutati e ringraziati i maestri e gli atleti delle diverse scuole e premiato il più piccolo atleta partecipante nelle forme, nipote del maestro De Palma, il piccolo Massimo De Palma di soli 5 anni. Subito dopo le prime gare, di forme tradizionali, sia a mani nude che con le svariate armi cinesi. Notevoli le performance di molte cinture avanzate che hanno espresso in modo superlativo il loro bagaglio marziale.

La società che si è più distinta arrivando prima nella Gara di Forme Tradizionali è stata quella di Trani del maestro Antonio Pignataro, a seguire la Scuola di Vasto, Termoli e Petacciato di De Palma i cui atleti sono saliti più di una volta sul podio, aggiudicandosi il titolo nazionale MSP del Settore Kung Fu, e terze quelle di Martina Franca del maestro Michele Grassi e di Roma del maestro Gabriele Tabili.

I piazzati sul podio delle Forme Tradizionali, per gli Atleti Molisani e Abruzzesi, sono stati (in più specialità Mani Nude e Armi): 1° CLASSIFICATI De Palma Giada, Piccolantonio Olga, Pasciullo Gioele, Spalletta Mattia; 2° CLASSIFICATI De Palma Massimo, Reale Christian, Colangeli Ludovica, Antonacci Alice, Piccolantonio Olga in 2 specialità, Di Risio Luigi, Bonapitacola Melissa, Palmer Marco; 3° CLASSIFICATI Di Paolo Andrea, Di Berardino Emanuele, Di Pierro Ilaria, Di Pietro Stefano, Di Tullio Alessandro, Di Berardino Giovanni, Fiore Lisa, Di Lena Maya, Curti Giulia, Caruso Manuel, Spalletta Mattia, Pasciullo Gioele..

Domenica spazio ai combattimenti Sanda e Semisanda (Sanshou e Semi Sanda). Gli atleti in gara erano numerosi e tutta la gara di domenica è stata sviluppata su 3 tatami per velocizzare le qualificazioni delle varie categorie. Le prime categorie che hanno aperto il trofeo sono state quelle di 5-6 anni, 6-7 anni e 8-9 anni, ed è stato uno spettacolo vedere i piccoli atleti all’opera, con applausi del pubblico alle performance dei ragazzi che hanno saputo dimostrare tutto il loro valore, dal più piccolo di appena 5 anni e mezzo Giuseppe Calabrese, nella gara di combattimento Semi Sanda, fino ai più grandi.

Bilancio del Trofeo: un pubblico appagato, atleti esausti ma soddisfatti e 17 società partecipanti gratificate.

Nel Sanda e Semisanda prima regione il Molise (con la Scuola di Kung Fu del maestro De Palma, quella di Riccia del maestro Fanelli e di Ripalimosani del maestro Di Lauro), a seguire Campania e Puglia. Tra le singole Associazioni nel Sanda si sono distinte quella del maestro De Palma di Vasto, Termoli e Petacciato e quelle di Riccia e Napoli.

I piazzati sul podio del Sanshou e Semi Sanda per gli atleti del territorio sono stati: 1° CLASSIFICATI Foia Michele, De Palma Giada, Zucaro Angelo, Palmer Marco, Fiore Lisa, Coppa Rebecca, Curti Giulia, Camelo Giovanni, Greco Diego, Tavani Chiara, Bussoli Giulia, Di Biase Michele, Piccolantonio Olga, Antonacci Alice, Di Pierro Ilaria (Scuola del M° De Palma Carmine di Termoli, Petacciato e Vasto); 2° CLASSIFICATI De Palma Massimo, Bonapitacola Melisssa, Fiorilli Alessia, Di Pietro Stefano, Di Biase Stefania, Di Tullio Alessandro, Barone Ascanio, Iasci sebastiano, Di Stefano Kevin, Di Risio Natasha, Johnson Alessandra, Monteferrante Carlo, Spalletta Mattia, Bussoli Celestino, Caruso Manuel, Serra Alessandro; 3° CLASSIFICATI Galletta Nathan, Santella Guglielmo, Pasciullo Gioele, Di Lena Maya, Colangeli Ludovica, Diallo Amadou, Marinelli Cristian, Di Risio Luigi, Alinovi Marco, Celano Pietro, Gallo Franco, Neri Patrik, D’Amicantonio Leonardo.

Adesso lavoro in palestra per impegnarsi ed allenarsi di più per gli altri impegni nazionali previsti già a marzo (per qualche atleta) con il Campionato Italiano di Kick Boxinga Rimini il 15-17 marzo, poi ad aprile, maggio e giugno.