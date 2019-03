Delegazione della Vastese Calcio e tifosi all'ospedale di Pescara: l'abbraccio a Giovanni Trentino

Una delegazione della Vastese Calcio, con il capitano Nicola Fiore, Cristian Stivaletta ed il direttore generale Andrea Masciangelo, e rappresentanti della tifoseria della Curva d'Avalos e della Curva Sud del Francavilla in visita ieri all'ospedale di Pescara al grande ed appassionato tifoso biancorosso Giovanni Trentino.

La bella sorpresa per il ragazzo, al quale tutti hanno ribadito il loro in bocca al lupo per il percorso da affrontare, è stata organizzata da Lello Schiavone.