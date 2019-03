Il ricordo di Linda Ialacci sulle canotte della Vasto Basket: "Non saremo mai soli"

Il ricordo stampato sulle canotte della Vasto Basket ed un minuto di raccoglimento - su decisione della Fip Abruzzo - da osservare in tutti i campi abruzzesi di pallacanestro.

Così l'omaggio a Linda Ialacci, l'allenatrice vastese prematuramente scomparsa, all'età di 54 anni, a causa di un infarto.

“Da questa domenica, fino alla fine del campionato - si legge in una nota della Vasto Basket - , abbiamo deciso di portare con noi la nostra Linda su tutti i campi, in tutti i time out, in tutti i canestri, su tutti i palloni. Da domenica scenderemo in campo con la consapevolezza che… “non saremo mai soli”. Sulle canotte presente il marchio “Non saremo mai soli. Grazie Linda”, già ad iniziare dalla partita di domenica alle ore 18, al PalaBCC di via dei Conti Ricci, che vedrà la squadra di coach Giovanni Gesmundo (la settimana scorsa il primo ko di stagione a Chieti) sfidare la Teramo a Spicchi, nella seconda gara della ‘fase a orologio’ del campionato di Serie C Silver.

"Durante il minuto di raccoglimento, scenderanno in campo le giovani leve guidate fino alla scorsa settimana dalla nostra coach prematuramente scomparsa. Al termine dello stesso Verrà lasciato esposto al PalaBCC uno striscione in sua memoria. Non passerai mai. Ciao Linda“, dicono ancora i dirigenti del club biancorosso.