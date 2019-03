Scelto il nuovo allenatore: c'è Aldo Papagni alla guida della Vastese

Allenatore Aldo Papagni e vice Luigi Di Simone: è ufficiale la nuova guida della Vastese, alla luce dell'interruzione dei rispettivi rapporti con Fabio Montani e Federico Turriziani.

Raggiunti nel primo pomeriggio gli accordi con i neo responsabili della conduzione tecnica della prima squadra e già alle 15 mister Papagni dirigerà il primo allenamento, allo Stadio Aragona, con i biancorossi.

La società, per voce del presidente Franco Bolami e del co-presidente Pietro Scafetta, ribadisce i ringraziamenti a Montani ed a Turriziani per l'impegno e la professionalità nei loro mesi di esperienza a Vasto ed accoglie, con calore e fiducia, i loro successori.

“La nostra scelta – sottolineano i vertici del club – è ricaduta su un uomo di calcio di grande esperienza e capacità. La volontà è di compattare il gruppo e l'ambiente per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Abbiamo compiuto un ulteriore sforzo e con Papagni vogliamo anche lanciare un messaggio importante alla città: l'amore e la passione per la squadra restano e facciamo di tutto per il suo bene”.

IL NUOVO MISTER - Pugliese di Bisceglie, classe 1956, Papagni vanta una lunga militanza sulle panchine di club di Serie C1 e C2 con Bisceglie, Trapani, Sora, Tricase, Fasano, Fidelis Andria, Melfi, Taranto, Cavese, Benevento, Sorrento. In Abruzzo ha allenato a L’Aquila nel 2012. Con la Vastese sarà la sua terza esperienza in D, dopo quelle con Cavese e Taranto.