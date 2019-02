Chiamata di Mancini: stage con gli azzurri per Roberto Inglese

Stasera la partita con il suo Parma all'"Allianz Stadium" contro la Juventus, poi, da lunedì la 'missione' a Coverciano per rispondere alla chiamata del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in vista di uno stage di due giorni.

Per l'attaccante vastese è un periodo importante: figura anche lui tra i 32 calciatori convocati da Mancini e non è una novità in azzurro, considerati precedenti stage ai tempi del ct Ventura.

Inglese, classe 1991, di proprietà del Napoli ma in prestito al Parma, sta vivendo una stagione ad alti livelli, con le 8 reti già messe a segno, quarto miglior cannoniere italiano nella classifica marcatori dopo Quagliarella (16), Immobile (11) e Caputo (9). Punta, oltre a contribuire ai risultati della sua squadra, a migliorare il suo record personale di realizzazioni (12, l'annata scorsa, con la maglia del Chievo).

Il raduno della nazionale è preparatorio per i primi due incontri delle Qualificazioni agli Europei dell'Italia contro Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo al ‘Tardini’ di Parma.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).