Apnea Team Abruzzo, tutti sul podio al Trofeo del Levante di Bari

Ha ripreso il via domenica scorsa la stagione agonistica dell’ Apnea Team Abruzzo , i cui atleti sono stati impegnati nel VII Trofeo del Levante in quel di Bari. Allo stadio del nuoto del capoluogo pugliese sono scesi in acqua otto atleti della società grigioazzurra nelle diverse discipline apneistiche e i soliti buoni risultati, nonostante fosse la prima uscita stagionale, non sono mancati.

Nella manifestazione organizzata dalla CSB-Club Sommozzatori Bari, all’insegna di una cordialità che ha consentito ai partecipanti di sentirsi come a casa propria, tutti gli atleti della compagine vasto-sansalvese sono saliti sul podio.

In particolare Laura D’Annunzio ha occupato il secondo gradino nella II categoria con attrezzi; podio tutto colorato di grigioazzurro nella II categoria con attrezzi maschile con Nunzio Mazzocchetti primo con il passaggio di categoria, Massimiliano Scè secondo e Luigi La Verghetta terzo; Ilenia Colanero , si è aggiudicata la competizione nella I categoria con attrezzi; risultato agguantato anche da Vitale D’Annunzio , nella stessa competizione al maschile; Mauro Splendore è salito sul secondo gradino del podio nella élite monopinna.

Di rilievo la prestazione di Danilo Spadaccini che ha vinto la gara della élite bipinne realizzando anche il nuovo primato regionale di specialità .

‘ Sono felice – ci ha detto Danilo - perché tutta la squadra ha raggiunto gli obiettivi previsti, anzi siamo andati anche oltre le aspettative, nonostante fossimo agli inizi della preparazione. I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro individuale e di squadra e ci fanno ben sperare per il prosieguo della stagione, che potrebbe regalare al nostro territorio un grande avvenimento’.