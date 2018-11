In grande evidenza gli atleti della Scuola di Kung Fu-Kickboxing del maestro Carmine De Palma

Sabato 10 novembre, a Fossacesia, la Scuola di Kung Fu-Kickboxing del maestro Carmine De Palma, con atleti delle sedi di Vasto, Termoli e Petacciato, ha partecipato al Campionato interregionale Abruzzo-Molise-Marche della F.I.KB.M.S. (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, come primo impegno ufficiale della stagione 2018/2019.

Tra i risultati: primo posto di Angelo Zucaro nella categoria Cadetti, secondi posti di Manuel Caruso, Alessia Fiorilli e Rebecca Coppa (Cadetti), Ilaria Fiorilli e Mattia Spalletta (Juniores), terzo posto di Alessio Coppa (Cadetti) ed i quarti posti di Pietro Celano e Patrizio Roncone (Cadetti), Giovanni D'Antonio (Juniores), Giuseppe Zucaro e Michele Foia (Seniores).

Il maestro De Palma si è detto soddisfatto ed orgoglioso dei risultati dei suoi 13 atleti, tutti qualificati alla fase successiva, ai quali va aggiunta la talentuosa vastese Lisa Fiore, già ammessa in quanto componente della squadra azzurra.

Prossimi appuntamenti per il kickboxing in gennaio a Roma con in palio il salto alle fase finali nazionali di Rimini. Nel week end, invece, tappa a Perugia per il Campionato nazionale di Sanda.