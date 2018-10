Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi in versione 'super': Brasile battuto e volo ai quarti

Quarta vittoria consecutiva e passaggio ai quarti di finale che è realtà. Altra prova 'da urlo' per la coppia azzurra del beach volley formata dall'atleta vastese Claudia Scampoli e dalla compagna romagnola Nicol Bertozzi, di scena alle Olimpiadi Giovanili in svolgimento a Buenos Aires, in Argentina.

L'Italia, col punteggio di 2-1 in rimonta, ha superato il forte Brasile e dunque accede nel gruppo delle 'magnifiche otto' che si contenderanno l'oro olimpico.

Prova da incorniciare quella di Claudia e Nicol, soprattutto sul piano della determiazione e del carattere per ribaltare l'iniziale passivo. Grande soddisfazione per loro, per l'allenatrice vastese Caterina De Marinis e per tutto lo staff della nazionale azzurra.

La cronaca di oasport.it - Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e poi si sono risvegliate nel secondo set grazie agli attacchi di Scampoli e alle alzate perfette di Bertozzi e si sono aggiudicate un tie break tiratissimo, che rende ancora più epica la loro impresa.

continua qui