Generazione Vincente Vasto Basket, nuova stagione al via con la trasferta di Campli

Ai nastri di partenza il campionato di C Silver 2018/2019 con tante novità al suo seguito. Non sarà più solamente Abruzzo/Molise ma verrà aggregata anche la regione Marche. In regular season avremo con noi solo la Virtus Basket P.S.Giorgio ma nei play off ci incontreremo con più compagini marchigiane.

La promozione in serie C Gold (diretta) passerà quindi attraverso le tre regioni. La Generazione Vincente Vasto Basket attende questo nuovo campionato con entusiasmo e, forse, con qualche favore dei pronostici.

Modifiche sul roster ce ne sono state: in estate ci hanno salutato il “nostro” Peppe Pace (accasatosi a Ceglie in C Gold), Josè Paggi e Danijel Peric. Dentro invece Adam Fontaine (reduce dal super campionato di Castellaneta), il lungo Alessandro Ciampaglia sceso dalla serie B Livornese e “la mente” Giandomenico Ucci.

In questi primi 30 gg di attività coach Gesmundo ha improntato il suo diktat al team facendo un precampionato molto soddisfacente ed incoraggiante. I ragazzi godono di una forma fisica molto buona, grazie al lavoro certosino del preparatore/giocatore Vincenzo Dipierro e si apprestano ad esordire, in trasferta, a Campli, nella migliore condizione possibile. I nostri primi avversari avranno come obiettivo un campionato tranquillo e soddisfacente: estate movimentata anche per i volpini che centrano vari acquisti (l’ultimo il lungo Zacchigna dalla B di Giulianova).

Sarà un match da non sottovalutare anche perché l’esperienza insegna che gli esordi non sono mai semplici (vedi la disfatta inaugurale dello scorso anno a Pineto). Da questa sera la “modalità campionato” per i ragazzi di coach Gesmundo è attiva: l’attenzione e la concentrazione sono alle stelle.

Iniziamo al meglio questo cammino, l’obiettivo lo conosciamo tutti ma non dimentichiamo che “Roma è stata costruita un mattone alla volta.” Il primo mattone, oggi, si chiama Campli.

Ufficio Stampa Vasto Basket