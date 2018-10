L'orienteering conquista Vasto

Prima tappa vastese condita da ottimi riscontri per l'"Orienteering 5+5 days", di scena in questi giorni tra Abruzzo e Molise.

In piazza Barbacani il raduno, in piazza Rossetti la partenza per i numerosi atleti protagonisti, oltre trecento di tutte le età, la gran parte dei quali provenienti dall'estero e dalla Scandinavia in modo particolare. Dopo quella di ieri a Vasto, altro appuntamento in zona, oggi, per la manifestazione con la tappa in programma a Casalbordino.

Un'allegra e colorata invasione è stata registrata nel centro storico della città in occasione della gara internazionale organizzata dal Park World Tour Italy presieduto da Gabriele Viale, con una ricaduta turistica di sicuro impatto. Un grande supporto agli organizzatori è arrivato dal vastese Joseph Calvano, da mesi impegnato per il coordinamento dell'iniziativa nella 'location' abruzzese-molisana.

Tra i presenti il tre volte campione del mondo di orienteering, lo svedese Emil Wingstedt, ed una nutrita rappresentanza della Nazionale Italiana Sordi Orienteering.

L'orienteering è una disciplina sportiva che si sostanzia nel coprire un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati “lanterne” (paletto con punzone) e con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta (da 1:4.000 a 1:15.000) che contiene particolari del luogo da percorrere. L’obiettivo è stato quello di di coprire la distanza del proprio percorso nel minor tempo possibile.

La gara si è sviluppata in quindici categorie, maschili e femminili, dai più piccoli e fino ai settantacinquenni. Piazza Rossetti, i vicoli di Santa Maria, la Loggia Amblingh, la Villa comunale, il Cortile di Palazzo d'Avalos e largo del Fanciullo alcuni dei posti 'toccati' dagli orientisti con arrivo previsto in piazza Barbacani, al cospetto del Castello Caldoresco.

A conclusione le premiazioni al Cortile di Palazzo d'Avalos.

Prossime tappe: Casalbordino, come detto, Campo Felice, Fara San Martino, Roccascalegna, Lanciano e Montorio nei Frentani. Un altro appuntamento a Vasto, quartier generale dell'intera organizzazione, è previsto lunedì prossimo, 8 ottobre.