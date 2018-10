Orienteering tra Abruzzo e Molise, la prima tappa è al centro di Vasto

Prima tappa oggi a Vasto, poi altre in programma a Casalbordino, Campofelice/Lucoli, Fara San Martino, Roccascalegna, Lanciano, Maielletta/Pretoro in Abruzzo e Montorio nei Frentani nel vicino Molise: inizia nel pomeriggio di lunedì 1° ottobre l'niziativa, promossa da Park World Tour Italia, dedicata interamente all'orienteering, pratica sportiva che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto.

L’orienteering, o orientamento, consiste nell’effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati “lanterne” (paletto con punzone) e con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta (da 1:4.000 a 1:15.000) che contiene particolari del luogo da percorrere (fonte Wikipedia). L'obiettivo è di coprire la distanza del proprio percorso nel minor tempo possibile.

L'iniziativa "Orienteering 5+5 days", presentata l'altro giorno a Palazzo Madama alla presenza del senatore vastese Gianluca Castaldi, con rappresentanti dei Comuni partecipanti, partirà dunque da Vasto, con appuntamento alle ore 16 in piazza Rossetti e percorso delineato dagli organizzatori nel centro storico con successiva cerimonia di premiazione finale al Cortile di Palazzo d'Avalos.

Già centinaia gli iscritti, con numerose presenze dalla Scandinavia, paese luogo di origine di questo sport nato inizialmente come addestramento militare.

L'iniziativa è stata aperta domenica pomeriggio a Vasto con un incontro programmato presso Vistamare.