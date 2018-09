Vastese Juniores, sabato prima stagionale di campionato contro l'Olypia Agnonese

Conto alla rovescia scattato per l’inizio del Campionato Juniores Nazionale 2018/2019 con la Vastese inserita nel Girone I a 15 squadre.

Sabato 15 settembre è in calendario la prima giornata stagionale e giocheranno in casa i biancorossi, contro l’Olympia Agnonese, sfida in programma alle ore 15 (in anticipo) sul manto in sintetico del Campo San Paolo.

La preparazione si farà più intensa in questi giorni. Ieri pomeriggio seduta proprio al Campo San Paolo, agli ordini di mister Paolo Acquarola, affiancato dal dirigente accompagnatore Gennaro Migliaccio (al terzo anno consecutivo in biancorosso nei nazionali dopo aver assistito i precedenti allenatori Roberto Cesario e Salvatore Praino) sotto lo sguardo attento del consulente tecnico Peppino Di Francesco, del direttore sportivo del settore giovanile Giuseppe De Cillis e del presidente Franco Bolami, presenti il massaggiatore Paolo Pachioli ed il preparatore atletico Davide Ruffilli.

Diversi i volti nuovi, assieme alle conferme di alcuni elementi della passata stagione come Minutolo, Ferrara, Umberto Bevilacqua, Laouine, Carafa, Panico, Menna, Villani e Iannone, con ragazzi promossi dagli Allievi (Ronzitti) e innesti come Conti e i due ex Casalbordino Ciccotosto e Cipollone.

Queste le squadre che compongono il Girone I assieme alla Vastese: Avezzano, Francavilla, Pineto, Real Giulianova e San Nicolò Notaresco (Abruzzo), Città di Campobasso, Isernia e Olympia Agnonese (Molise), Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese e Sangiustese (Marche).

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA – Città di Campobasso-Sangiustese, Isernia-Real Giulianova, Jesina-Castelfidardo, Montegiorgio-Avezzano, Pineto-San Nicolò Notaresco, Recanatese-Francavilla, Vastese-Olympia Agnonese