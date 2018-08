Vastese nel Girone F a 20 squadre: c'è il Cesena assieme ai biancorossi

Vastese nel Girone F della Serie D 2018/2019.

Nel primo pomeriggio la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei nuovi raggruppamenti. Assieme ai biancorossi, in un girone a 20 e non a 18 squadre, ci sarà anche il Romagna Centro Cesena, squadra ‘erede‘ di una delle ‘nobili decadute‘ del campionato, l’anno scorso in Serie B.

Ecco le altre avversarie: Avezzano, Francavilla, Pineto, Real Giulianova e San Nicolò Notaresco (Abruzzo), Città di Campobasso,Isernia e Olympia Agnonese (Molise), Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese e Sangiustese (Marche), Forlì, R.C. Cesena, Sammaurese, Santarcangelo e Savignanese (Emilia Romagna)