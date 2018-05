Kick boxing, Lisa Fiore si laurea campionessa italiana Juniores

Venerdì 4 maggio a Rimini, la Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, ha partecipato al Campionato Italiano Assoluti 2018 della F.I.KB.M.S. (Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, rappresentando, con 4 atleti, le regioni Abruzzo e Molise. La competizione finale portato i vincitori ad entrare, di diritto, a far parte della Squadra Azzurra Nazionale, che sarà impegnata al Campionato del Mondo Wako che si terrà dal 15 al 23 settembre a Jesolo.

Gli Atleti hanno avuto i seguenti piazzamenti:

Lisa Fiore medaglia d'oro, campionessa assoluta italiana Juniore 2018, quindi Atleta Azzurra a tutti gli effetti;

Marco Palmer medaglia d'argento, vice campione assoluto italiano Seniores 2018;

Ilaria Fiorilli medaglia di bronzo, categoria Cadetti

Mattia Spalletta quarto classificato, categoria Cadetti.

Il maestro De Palma si dice orgoglioso dei risultati dei suoi atleti e la 'ciliegina sulla torta' è l'affermazione di Lisa Fiore, vice campionessa europea 2017 Cadetta in carica che dimostra spessore tecnico, grinta e grande determinazione, qualità che la porteranno ad indossare ancora una volta la divisa azzurra.

“ Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico la nostra preparazione e professionalità”, dice De Palma che aggiunge: "Saremo sempre più che determinati e con voglia di crescere”.