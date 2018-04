Under 18, primo titolo conquistato dalla Madogas San Gabriele Vasto

Primo titolo stagionale di categoria per le ragazze della Madogas San Gabriele Vasto.

Nella finale al Palatricalle di Chieti per il titolo Under 18 Femminile territoriale Abruzzo Sud-Est (Pescara/Chieti) la Madogas San Gabriele Vasto ha sconfitto per 3-1 la squadra di Lanciano. 25/15, 21/25, 25/19, 25/23 i parziali dei quattro set a favore delle ragazze vastesi. Ora la squadra allenata da coach Peppe Del Fra si prepara al meglio per giocarsi la semifinale regionale il 2 maggio in casa contro la Vigili Volley L'Aquila e staccare il biglietto della finale del 20 maggio a Mosciano Sant'Angelo.

Le parole del coach Del Fra – “Abbiamo vinto agevolmente il primo set ma nel secondo abbiamo iniziato male, siamo rientrate nel punteggio ma alla fine l’hanno spuntata le nostre avversarie. Nel terzo siamo state sempre avanti e abbiamo vinto 25/19. Nel quarto il Lanciano ci ha rimontato e ha impattato sul 18 pari; il finale si è giocato punto a punto e siamo riuscite a vincere al fotofinish sul 25/23. Siamo contenti per questo primo trofeo . Adesso abbiamo la fase regionale con la prima semifinale che giocheremo in casa il prossimo 2 maggio e la settimana dopo il ritorno in trasferta. Vogliamo andare avanti e provare a vincere il titolo regionale con tutte le nostre forze ”.

E' possibile rivedere la partita della San Gabriele Madogas Vasto sulla pagina facebook della FIPAV Comitato territoriale Abruzzo Sud-est in HD sul canale youtube sempre del comitato

