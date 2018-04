Vastese sconfitta di misura a Campobasso, è addio ai playoff?

La prima delle tre finali per i playoff è stata persa. Campobasso è tragica per la Vastese, che in un match molto difficile e caratterizzato anche da una lunga interruzione, perde 1-0 e rischia di mandare in frantumi il suo obiettivo stagionale. In attesa delle partite di domani, le posizioni in classifica sono chiaramente congelate, ma la discesa dal quinto posto - e quindi dall’ultimo piazzamento utile per i playoff - può considerarsi questione di ore. I biancorossi devono infatti sperare che Pineto, San Marino e Francavilla non raccolgano punti, rispettivamente, contro L'Aquila, Avezzano e Vis Pesaro.

Per l’insolito anticipo del sabato (domenica in Molise si vota per le elezioni regionali), Colavitto si affida alla stessa formazione scesa in campo nel derby di domenica scorsa col Francavilla, eccezion fatta per Tedesco che in attacco viene sostituito da Cherillo. Il Campobasso attraversa invece un lungo periodo di crisi e deve ancora raggiungere la salvezza matematica. Sono sei le sconfitte consecutive dei “lupi” molisani, la cui ultima vittoria risale addirittura al 17 febbraio, quando si imposero 4-2 sul campo del San Nicolò. Sulla panchina rossoblu si sono avvicendati inoltre ben tre allenatori: dalla scorsa giornata vi siede il direttore sportivo Minadeo, che ha risposto presente al disperato appello della società per scongiurare l’eventualità dei playout. Il Campobasso è infine in piena emergenza anche a livello di organico, poiché mancano Danucci, Capozzi, Del Duca e Kargbo per squalifica e Benvenga e Girardi per infortunio.

La partita - Al 10' Varsi ci prova su punizione e costringe Camerlengo all'intervento. Al 15’ c’è già un cambio per i rossoblu, costretti a rinunciare a Ribeiro per infortunio: al suo posto entra Esposito Lauri. Al 29' Fiore sfiora la traversa, mentre sul ribaltamento di fronte Strianese la scheggia dopo aver concluso efficacemente il contropiede. Sul finire della prima frazione di gioco, tocca a Stivaletta - autore di una gran tripletta all’andata - far paura al portiere avversario, il quale si supera e devia la sfera in angolo.

Nel secondo tempo, si registra una lunga interruzione della partita, dato che il guardalinee Ruocco accusa un malore ed è costretto ad uscire dal campo. Per regolamento, lo speaker chiede se sugli spalti del "Nuovo Romagnoli" è presente qualche tesserato Aia. Non essendoci, l’arbitro è costretto a impiegare due assistenti di parte, con l’altro segnalinee Ferraioli che va a ricoprire il ruolo di quarto uomo. All’80’ c’è il gol del Campobasso, con Varsi che da una punizione dai 20 metri buca la barriera e infila Camerlengo. Cinque minuti dopo i lupi hanno la possibilità di infierire nuovamente sugli ospiti con un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Iarocci, ma il centravanti Balistreri dagli undici metri fallisce il bersaglio. La Vastese si sveglia e attacca l’area avversaria: l'azione più pericolosa risiede nel colpo di testa di Stivaletta, col pallone che viene bloccato da Landi. L’arbitro decreta ben 12 minuti di recupero, che non bastano agli aragonesi per strappare almeno il pareggio.

Da tempo immemorabile sul treno in corsa per i playoff, la Vastese rischia incredibilmente di scendervi nel momento più topico del campionato. Contro una squadra che negli ultimi due mesi aveva raccolto soltanto un punto, la banda di Colavitto avrebbe dovuto e potuto ottenere almeno un pareggio, che comunque non sarebbe bastato a mantenere il piazzamento utile. Domenica prossima all'Aragona arriva la Recanatese, squadra tecnicamente tra le più temibili del torneo e oggi scavalcata in classifica proprio dai molisani. Nei 180 minuti che restano, c'è soltanto da ottenere i sei punti, per non vedere sfumare un sogno lungamente inseguito e la cui realizzazione sarebbe più che meritata.

Campobasso-Vastese 1-0

Marcatori: 80’ Varsi (C).

Formazioni iniziali

Campobasso: Landi, Strianese, Bolzan, Amabile, Del Prete, Gomes, Ribeiro, Marzano, Balistreri, Varsi, Palange. A disposizione: Borrelli, Cioccia, Agostinelli, Spina, Menna, Petrillo, Fagnani, Guglielmi, Esposito Lauri. Allenatore: Minadeo.

Vastese: Camerlengo, Cane, De Chiara, De Feo, Amelio, Iarocci, Stivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore, Cherillo. A disposizione: Alonzi, Maronilli, La Barba, Casciani, Lombardo, Di Pietro, Lucciarini, Alberico, Tedesco. Allenatore: Colavitto.

Arbitro: Votta di Moliterno (Ferraioli di Nocera Inferiore e Ruocco di Ercolano).

Risultati 32^ giornata

Campobasso-Vastese 1-0 (giocata oggi)

Avezzano-San Marino

Castelfidardo-Jesina

Fabriano Cerreto-Sangiustese

Francavilla-Vis Pesaro

L’Aquila-Pineto

Olympia Agnonese-Monticelli

Recanatese-Matelica

San Nicolò-Nerostellati

Classifica

Matelica 68, Vis Pesaro 67, Avezzano 55, L'Aquila 51, Vastese*, Pineto 50, San Marino 48, Francavilla 47, Sangiustese 45, Castelfidardo 43, Campobasso 39*, Recanatese 37, Olympia Agnonese, San Nicolò 34, Jesina 33, Monticelli 27, Fabriano Cerreto 19, Nerostellati 16.

*una partita in più

Prossima giornata

Jesina-L’Aquila

Matelica-San Marino

Monticelli-Castelfidardo

Nerostellati-Olympia Agnonese

Pineto-Avezzano

Sangiustese-Francavilla

Vastese-Recanatese

San Nicolò-Fabriano Cerreto

Vis Pesaro-Campobasso