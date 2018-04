Trofeo Monsub, all’Apnea Team Abruzzo la coppa della squadra migliore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Al XVI Trofeo Monsub memorial ‘Luigino Ceppi’ brilla la stella dell’Apnea Team Abruzzo che torna da Jesi con un nuovo prestigioso titolo da mettere in bacheca: la coppa della squadra migliore della competizione.

Tra le corsie della piscina Federico II, gli atleti della società vasto-sansalvese hanno dimostrato ancora una volta compattezza e preparazione riuscendo ad ottenere risultati di valore che hanno consentito alla squadra di salire sul gradino più alto del podio dinanzi ai padroni di casa dell’ASD Monsub Jesi ed al Centro Sub Monte Conero.

Un momento di grande commozione è stato quello che ha anticipato le premiazioni, quando è stato proiettato un video per ricordare la figura di Luigino Ceppi, atleta di grande valore, scomparso nel dicembre scorso, apprezzato per la sua passione per l’apnea e le sue doti umane.

Una manifestazione, quella organizzata nel migliore dei modi dalla società jesina, che ha regalato ai biancazzurri tante soddisfazioni anche individuali. Infatti, Toni Di Gregorio si è classificato primo nella I categoria con attrezzi, ottenendo oltretutto l’importante traguardo del passaggio alla categoria Élite; una gioia condivisa col compagno di squadra Piero Tomeo, a sua volta sul gradino più alto del podio nella I categoria senza attrezzi.

Tanta soddisfazione anche per Marco Rosica, terzo nella II categoria con attrezzi, e Patrick Notturno, primo nella III categoria con attrezzi. Successi anche nella categoria Esordienti con attrezzi dove Filippo Galante, primo, e Nunzio Marzocchetti, secondo, hanno occupato i gradini più alti del podio e che, così come Rosica, hanno guadagnato il salto di categoria.

Infine, nella categoria Élite con attrezzi, in una gara dominata dal campione plurititolato Andrea Vitturini, Danilo Spadaccini ha migliorato il primato regionale pinne.

Coppa, medaglie e prestazioni che gli atleti dell’Apnea Team Abruzzo hanno potuto festeggiare, a fine gara, insieme a quelli di tutte le squadre che hanno gareggiato nel Trofeo Monsub grazie ad una allegra conviviale organizzata nella sede sociale del club jesino.

A distanza di soli sette giorni, però, si torna a gareggiare e domenica 22 aprile alcuni atleti della società biancazzurra scenderanno nuovamente in piscina per competere nel IX Trofeo Komaros Sub Ancona.