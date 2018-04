Douglas Scarlato corre veloce: bella vittoria al 'Vivicittà' di Pescara

Bella vittoria del giovane atleta vastese Douglas Scarlato alla 35esima edizione della corsa podistica 'Vivicittà', organizzata a Pescara dalla Uisp Abruzzo-Molise.

Al via, in una piazza della Rinascita vestita a festa, oltre 1.300 partecipanti e, tra questi, sono stati 900 quelli in gara nella gara podistica competitiva, su un tracciato di complessivi 12 km, al centro del capoluogo adriatico.

Douglas Scarlato, portacolori dell'Aterno Pescara e sempre seguito dal preparatore vastese Alessandro Brattoli, si è classificato al primo posto ed ha tagliato il traguardo con il riscontro cronometrico di 39 minuti e 49 secondi, davanti a Francesco Marchetti del Gs Morbegno) e ad Alessio Bisogno (Passologico).

Fra le donne la prima classificata è stata Deborah Aceto, dell'Asd Pietro Mennea, con un tempo di 48 minuti e 56 secondi.

Nella foto la vittoria di Douglas Scarlato in prima pagina sull'edizione di lunedì 16 aprile del quotidiano Il Centro