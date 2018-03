San Gabriele Vasto, nuove divise da gioco per il club di pallavolo da 30 anni sulla scena

Test delicato quello che attende la Madogas San Gabriele Volley Vasto, domenica alle ore 17 in trasferta contro il Volley Pratola Peligna, sfida valevole per la 21^ giornata del Campionato regionale di Serie C.

La squadra di casa, che occupa la terzultima posizione in classifica, venderà cara la pelle per ottenere la posta in palio per continuare a sperare in una salvezza diretta, ma troverà la formazione vastese che non lascerà nulla d’intentato per fare sua la gara e staccarsi definitivamente dalle zone calde della classifica.

“Sarà una partita delicata - dichiara coach Peppe Del Fra - da disputare con il coltello tra i denti, perché troveremo una palestra caldissima, si prevede il pienone, con un pubblico che farà di tutto per spingere alla vittoria la squadra di casa. Dovremo fare molta attenzione a non perdere la calma, giocando con molta tecnica, mettendo in difficoltà con il nostro servizio la ricezione avversaria e cercando di limitare al massimo gli errori in attacco. Ci sarà da soffrire, ma dobbiamo assolutamente far punti”.

Intanto, ieri pomeriggio, si è tenuta presso la sede della Madogas di Vasto la presentazione della nuova divisa di gioco del club da 30 anni sulla scena sportiva. Un ritorno al biancoverde, colori storici della San Gabriele, e a sancire il legame con la città ecco lo skyline di Vasto messo in evidenza fra gli sponsor Wycon, Cinquina Trasporti, MR refrigerazioni, Filippo Marchesani e naturalmente il main sponsor Madogas.

Presenti per la società, oltre al presidente Ciaffi, gli infaticabili dirigenti Placidi e Fiorillo, mentre per la Madogas la dottoressa Nardone, referente marketing e comunicazione, Luigi Stivaletta, capo area Abruzzo, Molise e Tavoliere, ed infine Katia Stivaletta, responsabile dell’ufficio di Vasto. Presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale il vice sindaco Giuseppe Forte e l’assessore Luigi Marcello.