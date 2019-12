Silverio Pachioli nuovo componente dell'Accademia dei Georgofili

Una prestigiosa nomina per l’Agronomo Silveriio Pachioli: l’Assemblea del Corpo Accademico dei Georgofili lo ha voluto tra i suoi componenti.

La nomina è avvenuta il 17 dicembre 2019 a Firenze e, su proposta del Consiglio Accademico, tra le varie nomine, provenienti da tutta Italia, spicca quella del prof. Silverio Pachioli per la Sezione Centro-Est.

L’Accademia dei Georgofili, storica istituzione nata nel 1753 a Firenze per promuovere gli studi di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria, ha quindi ora un nuovo componente abruzzese.

Silverio Pachioli, nato a Lanciano il 25 settembre 1971 e residente a Scerni, ha conseguito il diploma di Perito Agrario con il massimo dei voti ed ha conseguito con lode la Laurea in Agraria; è docente di Agronomia in Coltivazione e Difesa delle Piante presso l'Istituto Agrario di Scerni intitolato all'Agronomo Cosimo Ridolfi.

Per la nuova nomina, nonché prestigioso incarico, gli auguriamo di poter essere ancor più efficiente, con la sua passione e creatività, nel mondo agricolo e vitivinicolo in particolare, per portare sempre più in alto l’efficienza della nostra terra e degli uomini che la lavorano.

Dal Notiziario dei Georgofili