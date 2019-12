Don Michele Ronzitti: il ricordo di un sacerdote tanto caro ai vastesi

Sabato 14 dicembre alle ore 17, presso la Chiesa di Sant'Antonio di Padova, verrà ricordata la figura di Don Michele Ronzitti, a 7 anni dalla scomparsa.

L'evento, organizzato dalla Società Vastese di Storia Patria "Luigi Marchesani", inizierà con la celebrazione di una Santa Messa in memoria di don Michele celebrata da Don Antonio Bevilacqua. A seguire l'incontro con le testimonianze di Don Gino Smargiassi, Don Michele Fiore e Filippo Menna e quanti altri vorranno intervenire, moderati dalla presidente del sodalizio promotore, Gabriella Izzi Benedetti.

DON MICHELE RONZITTI - di Giuseppe Catania (da NoiVastesi in occasione della scomparsa)

Dopo breve malattia è deceduto a Vasto il sacerdote, canonico penitenziere, Don Michele Ronzitti, nobile figura votata al culto della santità sacerdotale.

Un Sacerdote-Missionario che lascia una profonda e indelebile traccia nell'inestimabile patrimonio religioso, per aver assolto, con zelante impegno il sacerdozio con spontanea versatilità con opere benefiche ed umane.

Cultore appassionato della letteratura e delle ricerca storica, "cronista" attento, ha pubblicato diversi volumi (di cui alcuni con la nostra prefazione).

Gli utili di questi volumi pubblicati sono stati devoluti tutti a beneficio dei bimbi del terzo mondo, malati ed assistiti dai missionari.

A Don Michele Ronzitti è stato conferito dall'Associazione Culturale "San Michele Arcangelo" - Vasto il "Premio San Michele 2010" - XIV edizione, con la motivazione: "La carità e la modestia sono le caratteristiche fondamentali di questo sacerdote che rappresenta la memoria storica della vita ecclesiale cittadina". Lascia una immensa eredità spirituale nel clero vastese e nei numerosi fedeli, sorretta da una autentica vocazione verso le opere pie di misericordia, definito per le sue benemerenze "personaggio particolarmente caro a generazioni di vastesi, un sacerdote maestro di carità e di modestia, vero ed originale custode delle memorie storiche della vita ecclesiale vastese, la cui attività non si è mai fermata un attimo, nonostante l'età alquanto avanzata".

Don Michele Ronzitti nacque a Vasto il 15 giugno 1924. Studiò presso il Seminario Diocesano Regionale di Chieti dove venne avviato da Don Romeo Rucci, Parroco della Chiesa di San Pietro Apostolo (demolita a seguito della frana del 1956). Dopo la Sua ordinazione (3 luglio 1948) è stato nominato vice parroco di S. Pietro (1/10/1948 al 1/11/1961). Canonico Penitenziere dal 1959 fino alla Sua dipartita il 29 novembre 2012. Dal 1975, Cappellano della Chiesa di Santa Filomena annessa al Palazzo dei Baroni Genova Rulli, della chiesa della Santissima Annunziata e Cooperatore nella Parrocchia di S. Pietro.



Assistente Spirituale delle ACLI, del Gruppo Vedovile "Speranza e Vita", dell'Associazione "Amici degli Anziani", Assistente Domiciliare degli Ammalati; Presidente dell'Opera Pro-Ragazzi del Terzo Mondo.



Dal 1989 al 2000, Cappellano della Chiesa della Madonna del Carmine.



Negli ultimi anni don Don Michele Ronzitti, decano dei sacerdoti vastesi, cresciuto spiritualmente nella parrocchia di S. Pietro, ha pubblicato diversi libri sulla vita religiosa a Vasto, con particolare attenzione ai personaggi ed alle chiese a lui vicine per trasmettere ai giovani e meno giovani, i fatti, le storie, le vicende di Vasto sotto l'aspetto religioso, toccando gli aspetti più semplici e umani della vita di Vasto e soffermandosi in particolar modo sulle varie chiese di Vasto, edifici, vicende, opere di insigni artisti delle varie epoche, ricordi e monografie dei vari sacerdoti e religiosi del suo periodo.



I suoi lavori:



• Don Romeo Rucci e note religiose di Vasto nel 1900, (1999);



• Memorie Religiose - Sociali - Artistiche di Vasto 1900, (2002);



• Chiesa e Parrocchia di San Pietro in Vasto, (2003);



• Chiesa Madonna del Carmine, (2005);



• Chiesa di San Antonio di Padova sede della parrocchia di San Pietro Apostolo, (2009);



• Le chiese di Vasto - la chiesa è dimora di Dio, porta del Cielo, (2010);



• Mons. Andrea La Verghetta - decoro del clero vastese 1909-1964, (2011);



• I fratelli Zaccardi benemeriti di Vasto - Antonio e Michele, (2012).



Dopo quest’ultima fatica letteraria dedicata ai suoi fraterni amici Zaccardi, Don Michele tornò alla Casa del Padre: era il 29 novembre 2012.